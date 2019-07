Allerona, ordigno bellico a Canicella

NewTuscia – ALLERONA – Il sindaco di Allerona, Sauro Basili, ha emesso oggi un’ordinanza che vieta, per domani, il transito veicolare e pedonale sia civile che per le attività agricole in località Canicella. La disposizione si è resa necessaria dopo il rinvenimento di un ordigno bellico lungo la sponda sinistra del fiume Paglia che verrà fatto brillare proprio domani dagli esperti del Reggimento Genio Ferrovieri.

Nell’area del ritrovamento, specifica il sindaco, non esistono abitazioni civili ma trattandosi di residuato bellico e dovendosi eliminare il pericolo, per motivi di sicurezza è fatto divieto di avvicinamento o di passaggio nella zona dalle 7 del mattino di domani fino al termine delle operazioni.