Al castello appuntamento con Santa Severa Arte Expo

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Dal 10 al 14 luglio appuntamento con Santa Severa Arte Expo 2019, con la direzione artistica di Giacomo Molinari e Damiano Bisozzi, l”unica manifestazione di grandissimo impatto che sarà in grado di valorizzare e promuovere i talenti della danza e del musical. Saranno protagonisti di questo Expo grandi nomi della musica, della danza come Steve la Chance, del teatro e della televisione nazionale ed internazionale, ma anche e soprattutto i grandi e piccoli talenti che vorranno immergersi in questi giorni di meravigliosa e suggestiva formazione artistica.

L’evento è organizzato da Etruria Arte e sarà ospitato nella Sala Manica Lunga e sulla Spianata del castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Lo stage di danza “DanzaEtruria” consiste in un progetto di formazione per i livelli Kids, intermedio e avanzato che affronterà più stili e tecniche: danza classica, modern (contemporaneo, jazz e contaminazione), urban dance (hip hop, video dance) e che per tre giorni vedrà la presenza di maestri e coreografi internazionali come la Master class dedicata al musical con protagonista Kennet Every Clark di American Musical Theatre Academy.

Durante le lezioni i docenti e coreografi selezioneranno i partecipanti per borse di studio e occasioni professionali. I danzatori e il pubblico potranno prendere parte al gala finale del 13 luglio, alle ore 21.30, in una serata con illustri ospiti del mondo della danza e dello spettacolo come Bryan Ramirez e Paola De Filippis della trasmissione “Amici” di Canale 5 e la Compagnia Nazionale del balletto, con le coreografie di Antonio Barone e prima ballerina Francesca Schipani. L’evento “PyrgiArt&Show” si terrà nel teatro della Spianata dei Signori, con ingresso gratuito mentre tutti i giorni della manifestazione nel piazzale delle Barrozze ci sarà Fiera Terra d’Etruria, un’esposizione di artigianato e prodotti locali per un tour enogastronomico.