Tarquinia, posizionate trappole con aspiratori per insetti

NewTuscia – TARQUINIA – A seguito del sopralluogo effettuato da parte di ricercatori dell’istituto zooprofilattico nella serata di giovedì 4 luglio sulle spiagge di Sant’Agostino, sono state posizionate delle trappole con aspiratori per artropodi ematofagi al fine di individuare gli insetti responsabili delle punture ai bagnanti bei giorni scorsi. Gli insetti catturati al calare del sole si sono rivelati essere dei ditteri culicidae (zanzare).

Si raccomanda pertanto ai bagnanti che volessero frequentare le spiagge al tramonto, di indossare pantaloni lunghi e di colore chiaro e di utilizzare idonei repellenti. Gli insetti in questione colpiscono solo all’imbrunire le parti basse del corpo. Vista l’area non è opinabile effettuare disinfestazioni con sostanze adulticide che risulterebbero inutili e pericolose per l’ambiente. L’izs condurrà una nuova ispezione nei prossimi giorni con esperti dell’istituto superiore di sanità per individuare eventuali insediamenti larvali sui quali sarebbe opportuno intervenire.

Asl Roma 4