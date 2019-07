Sorteggi Champions League: le partecipanti e quando ci sarà

NewTuscia – L’edizione della Champions League 2019/20 si è conclusa con la vittoria, per la sesta volta in carriera, del Liverpool che ha battuto in finale il Tottenham per 2-0 con le reti di Salah e Origi. Dopo solo circa 20 giorni dalla finale di Champions League sono i niziati già i turni preliminari per decretare quali saranno le altre squadre che raggiungeranno quelle già qualificate alla fase a gironi. La finale di questa edizione si disputerà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul. Vediamo nel dettaglio come si svolgerà questa edizione 2019/20 della Champions League, giunta alla sua 65esima edizione.

I preliminari

Il 25 giugno 2019 si sono già tenuti i primi preliminari di Champions League e si disputeranno altri tre turni prima di arrivare ai sorteggi della fase a gironi ad agosto. Nel mese di luglio si terranno due turni di qualificazione che si disputeranno tra andata e ritorno il 9/10 e 16/17 luglio 2019. Il secondo turno si terrà il 23/24 e il 30/31 luglio 2019. Il terzo turno di qualificazione si disputerà ad agosto, precisamente il 6/7 e il 13 agosto, mentre gli spareggi si terranno il 20/21 e 27/28 agosto agosto. Con bet-codice-bonus.com potrete esprimere la vostra preferenza per le gare che si disputeranno tra luglio e agosto.

I sorteggi di Champions League

I sorteggi della fase a gironi di Champions League si terranno il 29 agosto 2019 a Montecarlo. Dall’urna usciranno gli 8 gironi che si contenderanno gli ottavi di Champions League. Nelle urne di Montecarlo ci saranno anche le quattro italiane qualificate alla fase a gironi: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. La prima giornata della fase a gironi si disputerà tra il 17 e il 18 settembre 2019, mentre la seconda e la terza si terranno rispettivamente tra il 1 e il 2 ottobre e il 22 e 23 ottobre 2019. A novembre, esattamente il 5 e il 6 e il 26 e 27 novembre ci saranno la quarta e la quinta giornata, mentre l’ultima giornata della fase a gironi di disputerà il 10 e 11 dicembre.

Le date della Champions League

Le sedici squadre che supereranno la fase a gironi si qualificheranno per gli ottavi di finale di Champions League. I sorteggi per gli ottavi di finale si terranno il 16 dicembre. Le squadre che si classificano terze alla fase a gironi continueranno la loro competizione in Europa League, mentre quelle che si qualificheranno quarte torneranno a casa.

Le gare degli ottavi di Champions League saranno il 18/19 e 25/26 febbraio 2020 per l’andata, mentre per il ritorno saranno 10/11 e 17/18 marzo 2020. Le 8 squadre che si qualificheranno affronteranno i sorteggi del 20 marzo per i quarti di finale.

I quarti di finale si terranno il 7 e l’8 aprile l’andata e il 14 e 15 aprile il ritorno. Le semifinali si disputeranno il 28 e 29 aprile l’andata e il 5 e 6 maggio il ritorno. La finale si terrà il 30 maggio 2020 allo stadio Ataturk di Istanbul.