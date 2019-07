Quinto colpo Monterosi: arriva l’ex capitano Matelica Manuel Angelilli

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc ufficializza l’arrivo del calciatore Manuel Angelilli.

Dopo Roberti, Emiliano Massimo, Buono e Costantini, l’ex capitano del Matelica è il quinto colpo messo a segno dal presidente Luciano Capponi per la nuova stagione targata David D’Antoni.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan fino alla Primavera, Angelilli è esploso nel Città di Marino con 14 gol in 29 partite (in quella squadra c’erano anche gli ex Pippi e Fanasca). La carriera dell’esterno romano classe 1990 vola in serie C con Latina e Torres. Il ritorno in serie D ha un breve passaggio per la Viterbese per poi trascorrere per due stagioni a Fondi, due alla Recanatese ed un altro biennio al Matelica dove ha alzato la Coppa Italia di serie D con i gradi di capitano e vinto la finale play off del girone F.

Lo scorso anno è stata la volta di Gabbianelli, Messina e Gerevini. Quest’anno quella di Manuel Angelilli. Il percorso Matelica-Monterosi comincia ad essere abbastanza frequente: “Monterosi e Matelica – racconta il nuovo calciatore biancorosso – sono due società che nel panorama dilettanti rappresentano un lusso, guidate con grande serietà e competenza. Passare tra due realtà del genere è un passaggio molto semplice. Mi riavvicino a casa dopo un po’ di anni ma questo solo perché ho incontrato una società come il Monterosi che mi ha voluto fortemente”.

Esterno d’attacco ma non solo. Angelilli è pronto a mettersi al servizio di mister D’Antoni: “Con gli anni ho imparato ad adattarmi alle esigenze degli allenatori, il mettersi a disposizione di compagni e staff ti aiuta. Ho iniziato come attaccante sia al Milan che a Marino ma nel corso degli anni la maturità calcistica mi ha imparato anche ad arretrare il mio raggio d’azione. I miei golletti – conclude il giocatore – durante una stagione comunque me li faccio sempre”.

Monterosi Fc