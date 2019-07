NewTuscia – TERNI – Finalmente è uscito “Oppure no” il video del primo brano inedito della band Stranavoglia; caratterizzato da atmosfere anni ’80, abbinate alle sonorità contemporanee grazie alla collaborazione con un trapper emergente, (Cristian “Criz” Risi), il brano propone un tormentone estivo, all’insegna del mare e del sole.

Girato presso gli stabilimenti di Montalto Marina da Roberto Vallerignani, con la collaborazione dello story board Andrea Baiocco, e gli attori Mireno Rortini e Nadia Biancucci, racconta il sogno/ visione di un giovane trapper che si illude di avere una donna bellissima da portare sulla sua decappottabile; il tutto condito da una danza travolgente che, iniziata dalle tre ballerine, finisce con il coinvolgere l’intera spiaggia.

La band ternana( Piera Orlando voce, Massimiliano Proietti al sax, Marco Savorani alle tastiere e Marco Francucci alla batteria) è già in giro per le piazze del centro Italia a proporre il proprio spettacolo di musica abbinata alla danza aerea acrobatica con la collaborazione delle Aerial Way Events(Lucrezia Bussoletti e Valentina Ion) che impreziosiscono lo show, dando un tocco di sensualità e femminilità, danzando sui tessuti e sul palo. Per conoscere tutte le date dei loro concerti basta andare sulla pagina fb ufficiale, Stranavoglia: rilassatevi e godetevi il loro spettacolo! Sarà impossibile restare fermi: emozioni e divertimento sono assicurati!

Video: https://youtu.be/AZVleCIesZw