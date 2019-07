Giovani portieri della Tuscia a Valentano per #TusciaGoalKeeperAcademy

NewTuscia – VALENTA NO – Sono felice e onorato che il Comune di Valentano sia riuscito quest’anno ad ospitare le iniziative della #TusciaGoalKeeperAcademy giorni intensivi di gioco, divertimento e amicizia per i giovani portieri della Tuscia.

Grazie all’amico Giuseppe Peppe Iacomini e a tutto il team dei professionisti che si impegnano con passione e sacrificio nel trasmettere i valori dello sport più sani e positivi alle nostre giovani promesse calcistiche.

Credo fermamente che lo sport non rappresenti solo un semplice “passatempo”, ma in vero ma un sentimento capace di aiutare a crescere e promuovere lo stare insieme nel modo più bello e sano per i cittadini di domani.

Per questo la nostra amministrazione non può sottrarsi dal sostenere con convinzione ogni iniziativa capace di rappresentare quei principi che proprio il calcio può insegnare.