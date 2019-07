Cori, project financing preliminare per il centro sportivo polifunzionale Stoza

NewTuscia – CORI – La Giunta Municipale del Comune di Cori ha preso atto con delibera in questi giorni dellarelazione tecnico-economica preliminare di Project Financing della Società Sveco S.p.a. e avente ad oggetto il recupero, la valorizzazione e il potenziamento del centro sportivo polifunzionale di Stoza – piscina, palestra, campi da tennis (foto di ASD Cori Montilepini) – per un investimento complessivo previsionale stimato in 3.750.000,00 euro.

L’ente lepino si rende dunque disponibile a seguire l’iter previsto e disciplinato dal codice degli appalti in materia di Project Financing. La Società Sveco S.p.a. formulerà il Progetto di fattibilità, corredato di documentazione prevista e completo sotto il profilo tecnico, contabile ed amministrativo e verrà indetta una conferenza dei servizi con i soggetti interessati per la stesura di un Protocollo di intesa finalizzato alla fattibilità della proposta.

Il progetto di finanza sommario redatto dal promotore economico – la Società Sveco S.p.a. – prevede alcune linee guida circa gli interventi da realizzare: completamento, ristrutturazione e ammodernamento, interno ed esterno, delle strutture e degli impianti, con sistemazione e arredodelle aeree esterne – accessi, parcheggio, zone verdi, alberature – e particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’obiettivo ultimo dichiarato nel documento è quello di ridare vita ad un polo sportivo, ma anche culturale e ricreativo, di proprietà pubblica, capace di esprimere un’offerta di qualità, ampia e diversificata, ma soprattutto fruibile per la comunità, e dunque accessibile a tutti, a prezzi contenuti, grazie ad una gestione razionale dell’intera impiantistica, e nelle migliori condizioni di confort e sicurezza per l’utenza, che torni ad essere un punto di riferimento anche fuori dai confini comunali.