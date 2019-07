Vetralla, firmata convenzione con l’Associazione di volontariato Etruria 2000

NewTuscia – VETRALLA – E’ stata approvata con Delibera di Giunta, dopo l’incontro tra il presidente Leonello Ferri,l’assessore alla Protezione Civile Enrico Pasquinelli e il Comandante della Polizia Locale Ivo Aquilani, la nuova convenzione con l’Associazione di volontariato Etruria 2000 Vetralla per una serie di attività da svolgersi sul nostro territorio. Nel corso degli anni gli interventi effettuati dalle associazioni di volontariato di protezione civile di Vetralla sono stati innumerevoli e spesso determinanti per la risoluzione dell’emergenze, pertanto l’amministrazione ha ritenuto doveroso regolarizzare l’operato delle due associazioni presenti.

Ricordiamo infatti che entrambe le convenzioni risalgono al 2005. Siamo pertanto particolarmente soddisfatti dell’esito e fiduciosi per la proficua e fattiva collaborazione, ringraziando per la costante presenza sul territorio della protezione civile, non solo per le calamità in generale, ma per tutti gli eventi e manifestazioni che si volgono sul nostro territorio.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA