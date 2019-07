Tarquinia, deliberate due assunzioni presso la segreteria del Sindaco

NewTuscia – TARQUINIA – Con la delibera di giunta n.5 del 28 giugno 2019, avente per oggetto “CONFERMA ISTITUZIONE UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO E SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO”, sono state deliberate assunzioni di due collaboratori esterni a tempo determinato ed a tempo parziale del 50%.

Invitiamo i cittadini inoccupati, giovani laureati e non laureati e chi è in cerca di nuova occupazione a presentare la propria candidatura ed il loro curriculum seguendo il bando all’Albo Pretorio on line alla voce Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di concorso, del sito internet del Comune di Tarquinia.

Nella stessa delibera si legge che i curricula da parte degli interessati, stante il carattere strettamente fiduciario, saranno valutati direttamente dal Sindaco e proprio per questo ci auguriamo che la scelta ricada su quei cittadini meritevoli e con titoli di studio consoni allo svolgimento delle mansioni richiamate sempre nella delibera approvata senza scelte preventive già fatte.

Alberto Riglietti