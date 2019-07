Putin in Italia, Fiore: “Importante la fine delle sanzioni Italia-Russia. Putin difensore della cristianità”

NewTuscia – ROMA – La visita in Italia di Vladimir Putin non è passata inosservata nemmeno per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore che condivide con il presidente della Federazione Russa la linea politica estera e la virata sui temi pro vita: “Putin, uomo di pax romana si trova in visita nella città eterna.

Il presidente, nel suo incontro, ha ricordato l’assurdità delle sanzioni contro Mosca (i produttori italiani perdono 10 miliardi l’anno) e l’impegno della Russia in Siria per la salvaguardia dei cristiani in Medio Oriente.

Un impegno costante, forte e deciso che fa del leader russo uno dei veri garanti della pace in quelle zone, oltre che il vero esempio di difesa della fede cristiana.

Occorre lavorare molto nell’interesse Italiano affinché terminino le sanzioni così come diventa vitale, anche per l’Italia in futuro, il ruolo della Russia in Libia”.