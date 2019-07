Matthew Pebole è il nuovo acquisto della Stella Azzurra-Ortoetruria

Altro notevole acquisto per il roster 2019-2020 della Stella Azzurra-Ortoetruria che dopo il ritorno di Leonardo Casanova e l’arrivo di Marcus Price porta nella città dei Papi un giocatore di grande qualità ed esperienza come Matthew Pebole, americano classe 1989 con doppio passaporto. Ala di 196 cm., Pebole esce dall’Hobart College e inizia la sua carriera in Europa nel 2012/2013 con la squadra danese del Jonstrup. Nel 2014 gioca in Austraia con i Casey Cavaliers e poi si trasferisce in Italia dove veste la maglia di Ascoli in serie C facendo segnare lo score di migliore marcatore del campionato con una media di 23,6 punti. Nel 2016/2017 va in Germania al BG Dorsten, prima di ritornare in Australia con i Wagga Heat con una stagione da 22,3 punti, 9,5 rimbalzi e 6,4 assist.Torna poi in Italia dove la stagione successiva gioca a Civitavecchia risultando il miglior realizzatore dei tirrenici con 14,8 punti di media. Lo scorso anno si trasferisce a San Benedetto del Tronto dove chiude la stagione con oltre 13 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

“Conoscevo Pebole già da qualche anno – dichiara Coach Fanciullo – ed è sempre stato un giocatore che ho apprezzato e che mi sarebbe piaciuto avere in squadra. E’ un ottimo tiratore, possiede buonissimi fondamentali e grande esperienza essendo certamente un giocatore di categoria ed oltre che da 4 può essere molto utile anche in copertura giocando da 3. La Stella Azzurra è riuscita a superare la concorrenza di altre società e Matt vestirà il prossimo anno la maglia biancostellata. Sono molto soddisfatto del suo arrivo perchè insieme a Price, Rogani e Baldelli andrà a formare un pacchetto lunghi che credo sia veramente molto buono e che sono certo ci potrà dare numeri e giocate di assoluta qualità”.

Ultimata la composizione di ali e centri, ora l’Ortoetruria si concentrerà sulla scelta delle guardie che andranno a comporre la nuova formazione 2019-2020. La dirigenza sta valutando proprio in questi giorni alcune proposte molto interessanti per poter entro luglio chiudere il proprio roster e ricoprire le ultime due caselle di una squadra che si preannuncia certamente competitiva ed interessante.