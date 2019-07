Bassano Romano torna indietro nel tempo con i Mercatini del 600

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Si rinnova la storica festa dei Mercatini del 600 e quest’anno si festeggiano i 25 anni. E’ tutto pronto, infatti, per l’edizione 2019 della manifestazione storica di Bassano Romano, in programma a Bassano Romano da oggi a domenica 7 luglio. Tutti ambientati nel centro storico bassanese, I Mercatini del 600 permetteranno ai visitatori di rivivere l’atmosfera del secolo d’oro per il centro della Bassa Tuscia.

Il borgo del centro della Bassa Tuscia diventa, infatti, una sorta di museo vivente in cui gustare uno spaccato di vita seicentesca. La manifestazione rievoca una giornata di festa-mercato così come si svolgeva nel XVII secolo. Periodo, soprattutto nei primi decenni, molto florido grazie alle notevoli capacità amministrative e culturali di Vincenzo Giustiniani che seppe trasformare l’assonnato borgo in un centro di notevole interesse artistico e architettonico.

Personaggi in costume d’epoca interpretano la famiglia Giustiniani e il bel rapporto che c’era con il popolo. Accanto attrazioni culturali e folcloristiche, locande dove si possono degustare piatti della cucina tipica locale e varie bancarelle. L’effetto scenografico è arricchito dagli addobbi che arredano i vicoli e le piazzette del centro storico.

Insomma una tre giorni di altri tempi, in cui sarà possibile anche visitare Palazzo Giustiniani-Odescalchi nei giorni di sabato e domenica. Un Palazzo che ospita pregevoli affreschi di artisti del Seicento: da Bernardo Castello a Paolo Guidotti, detto il Cavalier Borghese, da Domenico Zampieri, detto il Domenichino a Francesco Albani, questi i maestri che l’allora Marchese Vincenzo Giustiniani chiamò alla sua corte per affrescare il piano nobile e che oggi bassanesi e turisti potranno di nuovo ammirare.

Durante la manifestazione ci saranno cortei storici con la famiglia Giustiniani in testa e momenti di rievocazioni storiche dall’arrivo di Papa Innocenzo X al borgo a quello di Donna Olimpia Maidalchini Pamphili di San Martino al Cimino fino all’investitura di Andrea Giustiniani e Maria Pamphili a principi di Bassano.

L’intera manifestazione è curata dal Comitato dei Mercatini del 600, con il patrocinio del Comune di Bassano Romano.