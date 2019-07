Anche il Comune di Perugia aderisce al Piano di riduzione delle corse del trasporto pubblico

NewTuscia – PERUGIA – Con atto di giunta, questa mattina è stata deliberata dalla nuova Giunta Romizi, la presa d’atto del “Progetto di Rimodulazione e ristrutturazione dei servizi di TPL della Regione Umbria” che rimarrà in vigore dal 7 luglio 2019 al 10 settembre 2019.

Per quanto riguarda i servizi urbani di committenza del Comune di Perugia il piano regionale prevede una riduzione dei servizi feriali nel programma di esercizio estivo su alcune linee ivi indicate per una riduzione chilometrica pari a circa km 120.000 fino al 10 settembre. Per quanto riguarda i servizi urbani di committenza del Comune di Perugia il piano regionale prevede una riduzione dei servizi feriali nel programma di esercizio estivo su alcune linee ivi indicate per una riduzione chilometrica pari a circa km 120.000 fino al 10 settembre.

L’ Amministrazione Comunale, vista anche la perentorietà con la quale la Regione Umbria ha annunciato la decisione di ricorrere ai tagli sulle percorrenze dei Servizi Minimi e viste anche le particolari esigenze del bilancio comunale, non è in grado di farsi carico della spesa per scongiurare la diminuzione dei servizi di TPL a danno della collettività.

Resta chiaro per l’ente che le riduzioni delle corse del trasporto pubblico attuate dalla Regione Umbria costituiranno un grave vulnus alla fruibilità dei servizi.

“L’Amministrazione – dichiara l’Assessore alla Mobilità e al personale Luca Merli – amareggiata e in forte dissenso con le decisioni messe in campo dall’Assessore Chianella, metterà in campo tutte le operazioni necessarie al fine di salvaguardare l’interesse dell’Ente a garanzia delle migliori condizioni del servizio per la collettività amministrata.”