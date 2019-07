Viterbo, Fusco (Lega): “Consigliera dal Pd alla Lega? Invenzioni”

NewTuscia – VITERBO – “Smentisco categoricamente che Martina Minchella, consigliera comunale al comune di Viterbo e afferente al gruppo misto, sia passata o sia in procinto di passare alla Lega.

Sono altresì destituite di ogni fondamento le voci che riguardano una mia presunta riunione tenuta nella serata di ieri dove avremmo, con i colleghi di partito, ragionato delle tempistiche di questa operazione. Per chi, come il sottoscritto, l’impegno politico è genuina passione e allo stesso tempo spirito di servizio, è avvilente assistere a ricostruzioni giornalistiche di scarsa qualità e di facile sensazionalismo. Io e Lega, però, non abbiamo tempo da perdere; pensiamo a lavorare per Viterbo e i suoi cittadini”.

Così il senatore della Lega Umberto Fusco, vicecoordinatore regionale del partito