Terza edizione de “L’altro lato della luna”, il Festival di Teatro Integrato a Nepi

NewTuscia – NEPI In una sala consiliare gremita si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 3° edizione de “L’altro lato della luna”, il Festival di Teatro Integrato che anno dopo anno sta diventando un appuntamento fisso nel calendario estivo nepesino, imponendosi come fiore all’occhiello in materia di integrazione sociale.

Il Festival, dal 10 al 13 luglio, tornerà ad animare ilmeraviglioso scenario del Forte dei Borgia di Nepi; una kermesse teatrale di quattro giorni promossa dalla Cooperativa Sociale Gea, con il patrocinio del Comune di Nepi, della Pro Loco, della Asl di Viterbo e dell’Istituto Superiore universitario “Progetto uomo”.

Alla presenza di numerose associazioni operative nel sociale, dei rappresentanti della Pro Loco di Nepi e dell’amministrazione comunale, il Presidente della Cooperativa Gea Stefano Gabrielli ha aperto la conferenza ringraziando i patrocini coinvolti e gli sponsor, ribadendo l’unicità del Festival: “Una manifestazione unica nel Lazio – ha affermato Gabrielli – nata come una scommessa che si sta rivelando negli anni sempre più vincente”. A prendere poi la parola il consigliere delegato alla cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Nepi, Paolo Paoletti: “La nostra comunità è fiera di avere una realtà così attiva e funzionante come quella della Gea – ha dichiarato Paoletti. Il Festival è ormai ben oliato e funziona, in bocca al lupo per questa edizione e complimenti per la qualità del lavoro fin ora svolto”.

La conferenza è proseguita con i ringraziamenti del Professor Nicolò Pisanu, Preside dell’Istituto Superiore universitario “Progetto uomo”, che ha sottolineato come dalle buone pratiche, come l’arte del teatro, nascano le sperimentazioni più interessanti, ribadendo il piacere di rinnovare anche quest’anno la collaborazione dell’Istituto.

Il direttore artistico Armando Alfonsi è invece entrato nel vivo del cartellone teatrale, illustrando tutti gli appuntamenti in programma e presentando le compagnie protagoniste di questa edizione. A rappresentare la compagnia Kinesfera di Tuscania erano presenti Ester Veruschi e Simonetta Navarra, regista dello spettacolo in scena sabato 13 luglio, che ha descritto come “uno spettacolo emozionale fatto da amici con tanto cuore”. “Proprio il cuore – ha chiuso il direttore artistico Alfonsi – è il motore che fa muovere questo Festival, e la gratificazione più grande per i ragazzi che si sono impegnati così tanto nella sua realizzazione consiste nella vostra partecipazione”. In ultima battuta la parola è tornata al Presidente Gabrielli, che ha invitato tutti i presenti a partecipare alle giornate teatrali, ringraziando lo staff e gli operatori.



PROGRAMMA

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.30, nello scenario d’eccezione del Forte dei Borgia. Si inizia mercoledì 10 luglio con “Siamo come siamo…forse!”, con la costruzione scenica di Armando Alfonsi e Alessandra Tuzi. Lo spettacolo si snoda attraverso le riflessioni e i pensieri del protagonista, che si interroga sulla propria identità, sentita ad un tratto indefinita e sfuggente. Giovedì 11 luglio è la volta di “(S)confini – Realtà, sogni o immaginazione?”, per la regia di Roberto D’Alonzo, scene e costumi di Naomi Lazzari, produzione “La valigia di cartone”, premiato come miglior spettacolo nella rassegna di teatro sociale “TheatreAbility”. Questo spettacolo, dai sapori dell’assurdo, vuole esplorare il confine che divide il pensiero dalla realtà.

Interamente interpretato dagli utenti del “Centro salute mentale” di Cisterna di Latina è il frutto di un percorso di teatro e arteterapia attivo da 4 anni.

Si prosegue venerdì 12 luglio con “Sensazioni”, regia di Elisa Campo e Samantha Biferale con “La Compagnia degli Imprevisti” di San Cesareo (Rm). Partendo dal romanzo di Jose Saramago “Cecità” lo spettacolo di quest’anno si interroga non solo sulla privazione della vista e sull’utilizzo degli altri sensi, ma sulla mancanza di vista e visione in generale. Un modo di “guardare” in maniera diversa la disabilità e la società, sempre pronta ad etichettare e ordinare le differenze.

A chiudere questa kermesse, sabato 13 luglio, lo spettacolo “8 Bicester Road”, per la regia di Simonetta Navarra, organizzato dall’Associazione di promozione sociale e culturale Kinesfera di Tuscania (Vt). Lo spettacolo di Simonetta Navarra spalanca una

finestra sulle vite di chi consideriamo “diverso” da noi, e l’aria che soffia da questa finestra aperta fa piazza pulita, nella mente degli spettatori, dai pregiudizi e dalle paure che spesso ci impediscono di rapportarci serenamente con persone per cui la

vita ha disegnato un percorso differente dal nostro.

COSTO DEL BIGLIETTO: 7,00 euro per lo spettacolo singolo / 10,00 euro costo del pacchetto per assistere a tutti gli spettacoli.