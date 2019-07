Ronciglione, durante l’ultimo week end di luglio il “Palio di Vico”

NewTuscia – RONCIGLIONE – La regata di 2400 metri fra le nove contrade lacustri giunge quest’anno alla sua sesta edizione, un traguardo importante che ha visto la manifestazione svilupparsi in un processo di crescita costante sotto la guida del Presidente Marco Petruccelli, di tutto lo staff organizzativo e dei nove Priori di Contrada.

Il programma si sviluppa nei giorni che vanno da Giovedì 25 a Domenica 28 Luglio articolando la programmazione in quattro intense giornate ricche di sport, gastronomia, folclore e spettacolo.

Il Palio di Vico è organizzato dall’A.S.D. PALIO DI VICO realtà sportiva del canottaggio affiliata alla federazione canottaggio da sedile fisso.

Quattro giorni di festa quindi…giorni intensi nei quali si prevede di incrementare i precedenti record di presenze.

Si comincia Giovedì 25 con la conferenza stampa in comune alle ore 18,00 per poi spostarsi al lago in serata dove si terrà la fiaccolata delle imbarcazioni che interessa tutto il litorale Ronciglionese.

Venerdì 26 alle 18,00 ha inizio il sesto corteo storico con più di trecento figuranti, la sera dalle ore 20,30 la cena delle contrade in piazza del comune ed a seguire il sesto concorso Miss Vico, che avrà come Presidente di giuria la scrittrice e giornalista Mariella Valdiserri, e ospite della serata l’attrice scrittrice Claudia Conte.

Sabato 27 alle ore 18,00 presso nautica Fiorò seconda edizione del “Premio Livrea” la barca più bella sarà premiata da una commissione di artisti, a seguire la prima edizione del Trofeo delle Marinerie con una regata di 1600 mt che vede come protagonisti atleti del circuito delle marinerie nazionali.

Successivamente apericena al lago con spazio interviste. Sarà ospite della Manifestazione il Maresciallo della marina militare Massimo Di Leo che presenterà il suo libro “l’arte del remo”.

Domenica 28 dalla mattina alle ore 8,00 fino alle ore 11,00 regate under 16 under 18 e femminile open, nello stesso contesto gioco d’imbarcazioni per la categoria “primi remi”.

La sera alle ore 18,00 quinta edizione del Palio di Vico Città di Ronciglione, a seguire consegna del Drappellone ai vincitori Presso Nautica Fiorò.

Quattro giornate imperdibili con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Ronciglione, e della Riserva Naturale del lago di Vico dove i protagonisti indiscussi sono il Lago di Vico ed il popolo delle Contrade che da vita ad una festa imperdibile che da sei anni ormai contribuisce in maniera concreta e costante a far conoscere Ronciglione e le bellezze della Tuscia.”