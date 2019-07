Proposta di ruota panoramica a Pratogiardino, Claudia Nunzi: “Possiamo salirci sopra e buttarci giù nel vuoto…”

NewTuscia – VITERBO – “Commercianti che non riescono ad arrivare a fine mese…. Aziende che chiudono… un Centro Storico ridotto ai minimi termini… una città invasa dalle erbacce e dall’immondizia! Questa è Viterbo oggi… sono sempre più convinta che il turismo sia una delle poche soluzioni che possano far risorgere la città! Potenziando il termalismo (ricchezza del nostro territorio e di tutta la collettività e non solo di pochi intimi che sfruttano l’acqua senza neanche avere le concessioni), facendo dei percorsi di turismo esperienziale collegati ad esempio all’enogastronomia o ai percorsi medioevali di cui è ricca la nostra città! Invece dal cappello magico di qualcuno esce la soluzione a tutti i mali… la ruota panoramica 🎡 (tra l’altro messa in un punto che non è tra i più alti della città)… Perché secondo me è la soluzione a tutto? Perché possiamo salirci sopra e buttarci giù nel vuoto! (Scena volutamente macabra per svegliare chi dorme)”.

Così Claudia Nunzi sul suo profilo facebook.