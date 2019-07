Ludika 1243 raddoppia: per il 2019 si estende in due fine settimana di luglio

NewTuscia – VITERBO – Ludika 1243 raddoppia: la manifestazione, che ogni anno si aggiorna e presenta nuovi contenuti, per il 2019 si estende in due fine settimana di luglio.

Un’offerta culturale maggiore per proseguire nella continuità del cartellone estivo viterbese, a tutto vantaggio dei turisti e dei cittadini che potranno vivere le fantastiche atmosfere medievali dell’evento, dall’11 al 14 luglio e dal 18 al 21 luglio 2019.

Nel primo fine settimana il consueto programma che culminerà nella battagliola a Valle Faul, dove come sempre tutti potranno partecipare scegliendo di schierarsi tra guelfi o ghibellini, insieme al festival del Gioco da Tavolo Giokeria, che nella settimana successiva proseguirà con sorprese e appuntamenti. Immancabile la taverna, che nel primo weekend proporrà di nuovo le ricette storiche e tradizionali medievali, nate dallo studio filologico sull’epoca.

Non mancherà il Festival Comed’Arte, alla decima edizione, con compagnie nazionali ed internazionali che racconteranno vizi e virtù dell’uomo di ogni tempo attraverso la voce universale delle maschere.

Per tutti i dettagli basterà attendere la conferenza stampa di presentazione in programma la prossima settimana. Per ora non resta che segnare le date: Ludika1243 is coming.

Ludika1243