Acqua pubblica, il M5s scende in piazza in tutta la Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Sabato 6 luglio il Movimento 5 Stelle nelle piazze della provincia per l’acqua pubblica.

Ci risiamo! Cambiano i personaggi ma non le idee circa la privatizzazione della Talete.

Il nuovo presidente infatti, a poche settimane dalla nomina, ha trovato la “ricetta magica” per risolvere la situazione della società:

o ricapitalizzazione per MILIONI di euro o cedere quote ai PRIVATI.

Altro che rispetto della volontà popolare: si vuole avviare il proc esso di PRIVATIZZAZIONE dell’acqua pubblica.

Sabato 6 luglio il Movimento 5 Stelle, proseguendo quella che è una delle sue prime battaglie ed in adesione alla petizione del comitato “non ce la beviamo”, sarà in varie piazze dei comuni della provincia per chiedere l’applicazione della legge 5 regionale e ribadire il suo assoluto NO all’ingresso di soci privati in Talete.

L’acqua deve essere pubblica.

Gli italiani, i cittadini della provincia di Viterbo, lo hanno dichiarato più volte!

I banchetti del Movimento 5 Stelle saranno presenti nei seguenti comuni:

Viterbo – piazza delle erbe

Tuscania – viale volontari del sangue

Montefiascone -piazzale Roma

Caprarola – Info Point M5s Via Caduti sul lavoro 13 loc. La Paradisa e P. zza Romeo Romei snc

Ronciglione Piazza Vittorio Emanuele (Piazza della Nave) 10

Fabrica di Roma – via Roma

Capranica – piazza Garibaldi

Bagnoregio piazza Cavour (09.00-13.00)

Sutri – piazza del Comune

Orte via containo 42