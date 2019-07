Valentano, ginnastica ritmica: “Soddisfazioni e grandi sorrisi per la Asd Gymmwell”

NewTuscia – VALENTANO – Si è conclusa lo scorso weekend la stagione di gare per le atlete agoniste della ginnastica ritmica di Valentano, che ha visto Ranucci Veronica, Trudini Matilde, Rosati Anita, Fiorentini Flavia , Menghini Sofia, D’Angelo Sofia e Morandi Vispi Gioia impegnate al campionato nazionale FGI presso la Fiera di Rimini.

E’ stato per noi un grande onore gareggiare contro grandi scuole di ginnastica ritmica e una grande soddisfazione vedere le nostre ginnaste piazzarsi nei primi 20 posti in classifica nazionale tra più di 70 ginnaste per livello e categoria.

Abbiamo avuto grandi soddisfazioni anche a livello promozionale con lo CSEN e OPES, dove le nostre agoniste Veronia Ranucci, Matilde Trudini, Anita Rosati, Flavia Fiorentini , Sofia Menghini , Sofia D’Angelo, Gioia Morandi Vispi, Alice Turci, Sofia Billi, Sofia Carli, Benedetta Emiliani, si sono sempre aggiudicate il podio!

Le stesse ragazzine si sono anche aggiudicate il podio per i campionati regionali e nazionali CSEN di Ginnastica Ritmica Coreografata.

Una nostra atleta Morandi Vispi Gioia quest’anno ha avuto la possibilità, grazie alla ASD Elanagym di Cerveteri, di partecipare e di vincere il primo posto con il nastro al Trofeo Internazionale di Roseto degli Abruzzi.

Un’altra nostra atleta, Ranucci Veronica è stata selezionata per il centro sportivo OPES, ad Aprilia e a Roma , dove si è allenata tutto l’anno crescendo molto a livello tecnico.

Il nostro saggio di fine anno, svoltosi il 17/6/2019 è stato un grande successo.

Più di 70 bambine si sono esibite in pezzi di ginnastica ritmica, danza classica e moderna, dando vita ad una serata piena di sorrisi e musica. Anche il nostro sindaco Stefano Bigiotti, il vice sindaco Emanuela Zapponi e il presidente della Proloco Emanuele Magalotti, presenti ed entusiasta del nostro lavoro.

Insomma … una stagione importante per la ASD Gymmwell di Valentano, piena di grandi soddisfazioni!

Continuiamo a lavorare e a crederci!

Un grazie al Presidente della ASD Gymmwell Morandi Angelo, all’insegnante di Ginnastica Ritmica Morandi Marika, all’insegnante di Danza Classica e Moderna De Vecchis Annachiara a tutto il nostro staff: Elena Principe, Tamara Morandi, Lorella Billi.

Le nostre atlete continueranno ad allenarsi anche a luglio ed agosto e il nostro paese ospiterà tre personaggi famosi: Ranko Yokoyama, Principal Dancer nel film Saranno Famosi (Fame); Annalisa Cirillo, membro del consiglio superiore della danza, maestro di eccellenza della danza classica, Martina Cancemi, ex ginnasta della Juniores Nazionale di Ginnastica Ritmica, ex ballerina e Giudice Regionale e Nazionale.

Vi invitiamo a partecipare numerosi domenica 28 luglio 2019 alle ore 21.30 presso la palestra in loc. Felceti a Valentano, per il “ Galà della Ginnastica e della Danza”, che vedrà le nostre ragazze e le esperte impegnate nel ballo e nella ginnastica.

Vi aspettiamo!

ASD GYMMWELL.