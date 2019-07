Orvieto Tango Festival, grande successo per la terza edizione

NewTuscia – ORVIETO – Si è da poco conclusa con grande successo anche la terza edizione di Orvieto Tango Festival. La città del Duomo, con un ricco cartellone estivo dedicato al ballo argentino, ha registrato oltre 800 presenze nella tre giorni del festival che si è tenuto a Orvieto, da venerdì 28 a domenica 30 giugno.



Un successo, quello di Orvieto Tango Festival che consacra la manifestazione come uno degli appuntamenti fissi di richiamo per tangheri arrivati da diverse parti del mondo. Ospiti d’eccezione in questa terza edizione la Orchestra tipica da Buenos Aires “Sexteto Milonguero” e il Cantor Federico Pierro. Milonga appassionatissima quella presentata ai piedi del Duomo dai ballerini campioni del mondo 2011, Diego Benavidez e Natasha Agudelo, Eloy Octvio Souto e Soledad Larretapia, Sebastian Nieva e Celeste Rey.

L’evento, targato “Officine creative orvietane”, sotto la direzione artistica di Paolo Selmi, ha visto anche momenti di approfondimento con i maestri nel ruolo di docenti. “Orvieto è sempre più città del tango – spiega Selmi – e il successo che ad ogni edizione accompagna Orvieto Tango Festival lo dimostra ampiamente”. Prossimi appuntamenti dedicati al tango: 28 e 29 settembre Orvieto Tango Encuentro e, dal 6 all’8 dicembre, la terza edizione Orvieto Tango Winter.