“One day Artist” a Civitella d’Agliano

L’opera rappresenta un nuovo tassello della rassegna Accenni di Contemporaneo, che da ormai più di quindici anni promuove la diffusione, la conoscenza e lo studio dell’arte contemporanea nelle sue innumerevoli forme.

OneDayArtist: DustyEye

Niente preamboli, abbiamo viaggiato nel Tempo. Non ci dilungheremo sulla pratica utilizzata, per non annoiarvi con troppi tecnicismi. Se il Passato ha deciso di precederci avrà avuto le sue buone ragioni, ci sembrava maleducato andarlo a disturbare.

7 luglio 2019 / 4 settembre 2998, un’Eternità quando ad osservarla è un Elettrone, ma imploderebbe in un Tempo irrisorio se ad esprimersi fosse una Supernova. Per noi Esseri Umani è semplicemente il pretesto per festeggiare in anticipo un Evento Storico sensazionale. Il gruppo DustyEye, reduce dall’ennesimo viaggio nel Domani, anticiperà quanto avvenne in una roccaforte Ghibellina della provincia di Viterbo nel soleggiato settembre del 2998.

A seguire:

Il Domani raccontato in 204 secondi

Riepiloghiamo quanto avverrà nei Secoli Venturi in forma ridotta per lasciare il dovuto Tempo e Spazio alle domande.

In caso di necessità i presenti potranno chiamare un numero da 1 a 10 per scegliere una busta contenente la relativa domanda prestampata.

Per agevolare la conversazione, l’incontro sarà accompagnato dalla cornice sonora di Musica per Dirigibili.

Aperitivo artistico: Interno 5 – storie su una coppia musicale

Nel 2019 chiudono la porta di casa. Un appartamento nella rumorosa città di Roma, più precisamente l’interno 5, diventa uno spazio di musica. Ukulele, percussioni e oggetti di uso comune per produrre suoni. Una coppia di musicisti, formata dalla cantante Cecilia Panichelli e dal batterista Mariano Gatta che tra le mura dell’interno 5 rivive e ripropone brani che fanno parte di epoche storiche diverse, dai primi del ‘900 ai giorni nostri. Un viaggio tra blues e soul, un clima famigliare e tanta musica.

A precedere:

Visita guidata al giardino di sculture La Serpara di Paul Wiedmer

Per l’occasione, in collaborazione con l’associazione La Serpara, verrà organizzata in esclusiva una visita guidata al giardino di sculture dell’artista Paul Wiedmer. Appuntamento alle ore 16:00 presso La Serpara, a pochi chilometri da Civitella d’Agliano, per ammirare le installazioni ospitate al suo interno. I numerosi artisti presenti, tra cui Spoerri, Tinguely, Niki De Saint Phalle, Luginbuehl e molti altri che nel corso degli anni hanno collaborato con Wiedmer, hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto, nel quale le idee e le visioni più diverse, e la libertà degli artisti si confrontano con il rispetto della natura e del paesaggio.

BIOGRAFIE E RIFERIMENTI

Accenni di Contemporaneo: Il progetto Accenni di Contemporaneo, promosso dall’associazione culturale Fata Morgana, si propone di sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte e della cultura contemporanea nelle sue innumerevoli forme. All’interno del progetto rientrano molteplici tipologie di attività come la realizzazione di installazioni permanenti o temporanee, l’organizzazione di festival, concerti, rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche.

DustyEye: Nel 2010, complice il trambusto emotivo postuniversitario, nacque come collettivo artistico. Per cause contingenti si ritrova attualmente ad essere un gruppo-a-conformazione-modulare. Nel 2017 sono iniziati i salti nel Tempo e da qui i fatti si complicano. ( : Nel 2010, complice il trambusto emotivo postuniversitario, nacque come collettivo artistico. Per cause contingenti si ritrova attualmente ad essere un gruppo-a-conformazione-modulare. Nel 2017 sono iniziati i salti nel Tempo e da qui i fatti si complicano. ( www.DustyEye.com

Nella logica di libero accesso alla cultura che caratterizza il nostro lavoro anche questa edizione del “One day Artist”, organizzata da Fata Morgana ODV con il patrocinio del Comune di Civitella d’Agliano e dell’associazione La Serpara, è ad ingresso libero e gratuito.