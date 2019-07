Celleno, inaugurata la terrazza gourmet con vista di Andrea Sterpino

NewTuscia – CELLENO – Grandi movimenti nel Borgo Fantasma di Celleno, anche nella ristorazione. Mercoledì è stata inaugurata la terrazza con vista del giovane imprenditore cellenese Andrea Sterpino. Il locale – San Rocco di Andrea Sterpino – è situato strategicamente sulla piazza principale del borgo che guarda il Castello Orsini. Il progetto nel giro di p ochi mesi ha preso il via, con riscontri e apprezzamenti da persone provenienti da tutta la Tuscia e da alcuni stranieri. Il progetto è partito con il riavviamento del bar, poi l’avvio del ristorante e un’attività di bed & breakfast. La struttura del giovane cellenese è una vera e propria fucina di idee e di sviluppo dell’ambito gourmet e dell’ospitalità. Nella terrazza appena inaugurata si ammira il paesaggio delle valli circostanti, sotto l’ombra del castello.

Come spiega Sterpino: “Era un passo logico quello di creare aprire una terrazza che fosse un punto d’incontro, conviviale, dove organizziamo pranzi, cene, aperitivi, ma anche molti corsi d’avvicinamento al vino, d’accostamento fra vini e cibi particolari, sempre privilegiando i prodotti del territorio. Organizziamo anche molti masteclass per gli stranieri che arrivano e gli insegnamo a cucinare i piatti tipici della tradizione. Poi lo sguardo è anche internazionale e un gusto attuale, sempre rimanendo nella tradizione. In primis da noi si trovano i piatti della tradizione locale, come ad esempio il pollo ripieno alla cellenese. Una vera specialità. La carne è cellenese, che viene dalla nota macelleria Brachini di Celleno, nostro parter e altra punta di diamente della nuova imprenditoria locale”.