Quando un servizio pubblico dovuto e un direttore di ufficio postale diventano eccezionali

NewTuscia – Vorrei raccontare la difficile vita di un cittadino qualunque come me, che si è trovato ad affrontare, dopo la morte del genitore avvenuta il 6 maggio u.s., il muro di gomma alzato da alcuni burocrati degli Uffici Postali di Viterbo.

Per poter istruire la pratica di successione ereditaria e poter disporre di un appartamento da locare, mi occorreva necessariamente un certificato, da parte dell’ufficio Postale dove era aperto un conto corrente cointestato con mia madre, che dichiarasse il saldo alla data del decesso. Semplice no?!

Mi sono dovuta recare in questo Ufficio Postale per tre volte, ottenendo alla terza, solamente l’elenco preciso dei documenti necessari “non abbia fretta ha un anno di tempo……..oggi c’è troppa fila è impossibile……..ecc. ecc.” , ma, ahimè, il responsabile stava per andare in ferie e, ovviamente, rimandava tutto al mese di Luglio. Pur motivando la mia fretta (intanto era trascorso un mese) la responsabile della Agenzia postale, per tutta risposta, nega la possibilità di istruire la pratica per me urgente. Chiedo allora se posso rivolgermi ad altri uffici postali e, alla risposta affermativa, mi precipito in un altro Ufficio.

Una operatrice mi dice che, nonostante avessi tutta la documentazione pronta, non era possibile istruirla subito ma occorreva prendere un appuntamento, cioè dal lunedi ci dobbiamo rivedere il giovedi successivo. Il giovedì chiedo un permesso orario al mio dirigente ma, sorpresa, un’ora prima dell’appuntamento, l’operatrice mi telefona per avvertirmi che, per sopraggiunti fantomatici impegni/convocazione di una non meglio precisata entità superiore, non mi può ricevere. Allora la rabbia mi assale e chiedo del Direttore, che , guardacaso, era proprio a fianco a lei, il quale mi dice che tutto sommato mi conviene aspettare il rientro dalle ferie della responsabile dell’Agenzia postale del conto corrente.

Mi attacco al telefono e chiamo tutti i direttori delle filiali di Viterbo che mi negano questa possibilità finché, all’ultima Agenzia rimasta, quella di Via Monte Cervino, mi risponde subito il direttore, il quale gentilissimo, nonostante dopo due giorni sarebbe andato in ferie, mi dà appuntamento per la mattina successiva.

Incredula mi reco all’appuntamento aspettandomi qualche tipo di impedimento invece il Direttore (con la D maiuscola) mi riceve in anticipo e con dieci minuti istruisce la pratica , sorpreso delle mie peripezie per avere un sacrosanto diritto! Della serie…….esiste ancora qualcuno competente e disponibile verso l’utenza ma è sicuramente una vera rarità! Al Direttore della filiale di Poste Italiane di via Monte Cervino va tutta la mia stima e gratitudine, come dice lui ….”per aver fatto semplicemente il suo dovere”.

Daniela Re