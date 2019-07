Rifiuti: Maselli, fallimento Raggi è sotto gli occhi di tutti

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Il fallimento della sindaca Raggi nella gestione dei rifiuti a Roma è sotto gli occhi tutti, così come evidenti sono le responsabilità della Giunta Zingaretti. La sindaca invece di scrivere lettere e di teorizzare continui complotti contro di lei, pensasse a fare la sua parte e a individuare dei siti a Roma dove poter realizzare i necessari impianti e avere così un ciclo dei rifiuti autosufficiente.

Quanto sta accadendo a Roma è intollerabile, con il rischio che l’emergenza rifiuti, come già evidenziato dall’Ordine dei Medici di Roma, possa presto diventare un’emergenza sanitaria. Per questo ben venga l’audizione proposta dal Presidente della commissione Sanità Simeone. E al sindaco di Milano Sala, che difende la Raggi con argomenti ingiustificabili, dico che non conoscendo bene la realtà romana farebbe meglio ad astenersi dall’esprimere giudizi.”

Lo dichiara il consigliere regionale Massimiliano Maselli.