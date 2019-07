CCNL Sanità privata, Giuliano (Ugl): “Preoccupati per lo stallo delle trattative”

NewTuscia – ROMA – Oggi, 2 Luglio, si è tenuta, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la vertenza sul tema del rinnovo del CCNL della Sanità Privata accreditata. In rappresentanza della Conferenza erano presenti Sergio Venturi, Presidente della commissione salute, nonché assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, e Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e integrazione della Regione Lazio. In rappresentanza dell’Ugl Sanità presenti il segretario nazionale Giuliano e il componente della giunta nazionale Valerio Franceschini.

Sull’esito del confronto si è così espresso Gianluca Giuliano: “Siamo sinceramente preoccupati dallo stallo delle trattative. Il fatto che neppure l’intervento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sia riuscito a far segnare positivi passi in avanti in merito a questo rinnovo deve essere un campanello di allarme. Questo percorso chiaramente non si interrompe oggi, ma continuerà fin quando non si troveranno le giuste soluzioni per il bene dei lavoratori”.

“Proprio nel rispetto dei lavoratori, che vedono trascinarsi questo rinnovo ormai da 12 anni, auspichiamo una maggiore volontà di risoluzione da parte di tutti coloro che sono coinvolti in questo rinnovo, e lo auspichiamo in tempi brevi. Ogni ulteriore perdita di tempo infatti non andrà che a ricadere proprio sulle spalle di quei lavoratori che ogni giorno vedono calpestata la propria dignità e ignorati i propri sacrifici nello svolgimento delle proprie mansioni”.