Amelia, Università di Viterbo restaura reperti cortile palazzo del Comune

NewTuscia – AMELIA – Sarà restaurata e messa in sicurezza dall’Università di Viterbo, buona parte dei reperti conservati nel cortile d’ingresso del Comune di Amelia. Lo annuncia l’assessore alla cultura, Federica Proietti, la quale spiega come Comune e Ateneo, grazie al corso di laurea in conservazione e restauro di materiale lapidico, hanno stipulato una convenzione in base alla quale cinque studenti universitari eseguiranno per tutta l’estate un intervento di restauro di alcuni dei più importanti reperti presenti.

Gli studenti saranno guidati dalla docente Maria Grazia Chilosi che, su proposta del responsabile del corso, Stefano Angeli, coordinerà un cantiere aperto di modo che gli interventi possano essere seguiti in tutte le loro fasi.

“Il progetto – spiega l’assessore Proietti – ha l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio culturale garantendone la fruibilità e la messa in sicurezza anche dagli effetti del tempo”. Il cortile conserva importanti materiali lapidei e rari marmi africani.