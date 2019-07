Al via “Naturalia: Natura, Musica e Poesia” a Castel Sant’Elia

In collaborazione con Esplora Tuscia e Leggendarie, dal 26 maggio per due mesi, nell’incantevole borgo di Castel Sant’Elia avranno luogo una serie di manifestazioni culturali che metteranno in luce lo stretto ed imprescindibile rapporto tra gli aspetti naturalistici e quelli umani/artistici e avranno come unico comune denominatore: la Natura.

Dunque serate di musica, poesia, teatro, affiancate da attività di escursionismo in sentieri eremitici, visite culturali nella splendida Basilica di Sant’Elia, nel Museo dei parametri Sacri, nel Santuario Santa Maria ad Rupes e degustazioni di prodotti tipici. Il tutto per riscoprire la bellezza della natura vista attraverso le sue “caleidoscopiche” sfaccettature.

Il prossimo appuntamento è per domenica 7 luglio dove il poeta Davide Rondoni ci insegnerà a guardare il paesaggio come fosse un verso di una poesia.

Costo di partecipazione: 5 euro comprensivo di passeggiata guidata in collaborazione con Esplora Tuscia, biglietto ingresso e visita alla Basilica di Sant’Elia. Laboratorio di scrittura, reading e concerto.

PROGRAMMA

-Ore 9.30 Passeggiata e laboratorio di osservazione del paesaggio naturale con il poeta Davide Rondoni. Partenza da Nepi Pzzle Bottata, arrivo e visita alla Basilica di Sant’Elia

-Ore 15.00 Laboratorio di scrittura creativa e poetica “Paesaggio: parola della Natura Umana”- Palazzo Petretti

Iscrizioni e info

ACPS Clivis

www.clivis.it – 06 78348623 – info@clivis.it