Vitorchiano, nominata la giuria del concorso poetico “Versi in Rosa”

Indetto dal Comune per la Notte Rosa 2019, scadenza per partecipare è il 3 luglio

NewTuscia – VITORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo. Nominata la giuria del primo concorso di poesia inedita “Versi in Rosa“, indetto dal Comune di Vitorchiano, la cui premiazione avverrà il 13 luglio in occasione della Notte Rosa 2019. I componenti della giuria chiamata a valutare le poesie partecipanti – scadenza iscrizioni 3 luglio – sono Anna Maria Stefanini, Franco Giuliani, Giovanni Fapperdue, Lorena Paris e Gilberto Pettirossi.

Una giuria legata al territorio della Tuscia che comprende appassionati di poesia dialettale, cultori della storia locale e poetesse. Ad Anna Maria Stefanini, insegnante e poetessa viterbese, il compito di coordinare il gruppo di giurati di questo concorso che vuole celebrare la donna e l’intero universo femminile.

“Quei giorni passati a rincorrere il vento, a chiedere un bacio a volerne altri cento“: citando i versi della celebre canzone Amore che vieni amore che vai di Fabrizio De André, poeta e cantautore, questo concorso vuole creare un’occasione per indagare il mondo femminile da un punto di vista poetico. La donna, con il suo animo multiforme, verrà esplorata con la leggerezza e la profondità che è propria della poesia, in una notte in cui Vitorchiano si tingerà di rosa, il colore della donna, della delicatezza dei petali di un fiore, della serenità.

Il concorso propone il tema dell’universo espressivo femminile nella poesia d’autore inedita e intende promuovere la creatività e l’avvicinamento di tutti cittadini al mondo della poesia, anche attraverso la riscoperta del vernacolo viterbese. Il concorso è articolato in tre categorie contraddistinte da nomi di fiori: la prima, “Primula“, è riservata a ragazze e ragazzi di età inferiore a 18 anni; la seconda, “Rosa“, è riservata agli adulti di età pari o superiore a 18 anni; la terza, “Margherita“, è infine riservata ad adulti e a testi in vernacolo viterbese.

Tutte le poesie dovranno essere scritte in lingua italiana o in vernacolo viterbese (con traduzione a lato) e inviate entro il 3 luglio 2019. Sul sito www.comune.vitorchiano.vt.it è possibile scaricare il bando. La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 13 luglio, alle ore 18.30, presso la sala consiliare del Comune di Vitorchiano.

COMUNE DI VITORCHIANO