Il sindacato di Polizia e gli esposti/denuncia per concorso contro i Parlamentari saliti sulla nave Sea Watch

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Attracca la Sea Watch in un mare di polemiche, così ha esordito Elvio Vulcano, coordinatore nazionale per la stampa e per le comunicazioni del sindacato di polizia LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato). Che ha poi proseguito nel suo pensiero: “Della vicenda non penso ci sia cittadino italiano non al corrente ed anzi una notizia come questa ha fatto anche il giro della rete. Nei social ho potuto leggere di tutto: da chi è a favore a chi è contro ed in verità a favore ho potuto leggere solo le dichiarazioni di qualche personaggio di un certo schieramento politico. Fra i tanti commenti letti quelli che mi hanno indignato di più sono state le critiche rivolte ai Finanzieri in servizio che avrebbero impedito l’attracco della nave, quegli stessi colleghi che per cercare di adempiere al proprio compito hanno rischiato anche di essere affondati.

A questo proposito ritengo che semmai sia più giusto chiedersi perché sia stata inviata una piccola barchetta in vetroresina ad impedire l’attracco di un transatlantico e non invece natanti militari molto più grandi come i pattugliatori d’altura attualmente in servizio presso i reparti navali della Guardia di Finanza o financo navi da guerra della Marina Militare. Sì, navi militari a tutti gli effetti perché non si capisce quali motivi ostativi al loro uso vi siano in una situazione come quella di cui discorriamo, situazione nella quale è soprattutto l’integrità dei confini esterni dello Stato ad esser in condizione di pericolo… Ci sarebbe da chiedersi poi, altro importante aspetto della vicenda, quali interventi di contrasto, anche solo verbale evidentemente, abbiano operato i politici italiani che erano a bordo della nave straniera Sea Watch mentre questa metteva a rischio la vita dei nostri Finanzieri”.

Prosegue Vulcano: “ho potuto anche leggere l’esposto/denuncia presentato dall’Avvocato Francesco Petrocchi in veste di cittadino nei confronti dei Parlamentari saliti a bordo, una delle tante persone indignate per l’accaduto che, conscio della grave illegalità dei comportamenti del comandante della nave Sea Watch e della oggettiva acquiescenza dei parlamentari ivi presenti, ha messo nero su bianco questa sua posizione ed ha presentato un’esposto. Non posso non condividere la posizione del dr. Petrocchi che a stigmatizzato questa inutile strumentalizzazione politica operata dai parlamentari d’opposizione, allorquando egli prende atto che nei fatti-reato della vicenda Sea Watch si configurino delle responsabilità penali a titolo di concorso anche per i Parlamentari presenti sulla nave. Condivido pienamente pure l’invio alla Procura della Repubblica di Agrigento e di Palermo di un esposto, per chiedere che le Autorità indaghino e verifichino se nelle condotte dei Parlamentari siano ravvisabili a titolo di concorso, o in maniera autonoma, i reati di resistenza contro nave da guerra, resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere ed inosservanza di provvedimento dell’Autorità.

E’ noto, peraltro, che data la obbligatorietà dell’azione penale, la magistratura dovrà aprire un fascicolo e dar conto formalmente delle proprie ragioni in merito. In questo momento, invece, viene spontaneo chiedersi come mai la Sea Watch abbia violato le disposizioni dello stato italiano solo quando sono saliti a bordo i nostri Parlamentari. C’è stato un coordinamento fra questi ultimi ed il Comandante della nave al fine della commissione dei noti gravi reati? Ovviamente tale legame dovrà appurarlo la magistratura e noi, come sempre, attendiamo con fiducia di sapere quale è la risposta ai dubbi che abbiamo sollevato. Nel frattempo è partita la mesta beatificazione mediatica della capitana Carola Rackete e fiumi d’inchiostro rosso stanno scorrendo al fine di ammorbidire le azioni criminali commesse.

Esposto Petrocchi

Segreteria Nazionale