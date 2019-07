Cotral: Incendio bus, mezzo regolarmente revisionato. Nessun ferito

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Non ci sono stati feriti tra i passeggeri del bus in servizio sulla linea Roma Saxa Rubra – Civita Castellana che si è incendiato questa sera sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo per la via Cassia. Si tratta di bus con quindici anni di vita, regolarmente manutenuto. Il mezzo, modello Iveco 389, ha superato la seduta periodica di revisione a fine marzo 2019 e quella ordinaria nelle officine aziendali lo scorso 26 giugno.

L’azienda ha comunque previsto su questa tipologia di veicoli una campagna di bonifica per la prevenzioni incendi volta alla miglioramento degli standard. Il problema è dunque da attribuirsi alla vetustà del mezzo.

“L’unica soluzione è proseguire sulla strada del rinnovamento della flotta. Un percorso intrapreso tre anni fa – dichiara il Direttore Generale, Giuseppe Ferraro – che ha già permesso di mettere in servizio 430 nuovi mezzi e che consentirà di mettere su strada altri 400 nuovi bus nel prossimo triennio, di questi 50 saranno consegnati entro l’autunno di quest’anno.”