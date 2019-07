Anima Orte: “Aria di crisi per il Sindaco Giuliani?”

NewTuscia – ORTE – Riceviamo e pubblichiamo. L’amministrazione Giuliani è alla frutta. La vicesindaco Fuselli, dopo aver votato in giunta a favore della variazione di bilancio in merito alla manutenzione degli impianti sportivi, al momento del voto in consiglio comunale, abbandona l’aula consiliare, non partecipa alla votazione, seguita dal consigliere Delle Macchie, screditando di fatto l’assessore allo sport e lavori pubblici Bacchiocchi. La variazione in oggetto consente di disporre di fondi per effettuare piccole manutenzioni ordinarie, comunque essenziali al funzionamento degli impianti. Una toppa ad un errore.

I consiglieri di Anima Orte, Antonella Claudiani e Angelo Ciocchetti hanno responsabilmente approvato la delibera, al fine di garantire il funzionamento degli impianti sportivi, che già versano in una situazione di forte degrado.

Oltre al nulla, solo ripicche e litigi. Giuliani & Co. sono già in campagna elettorale? E’ ormai evidente che a Palazzo Nuzzi pensano solo alle poltrone e non ai bisogni della collettività ortana.

Anima Orte