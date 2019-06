Roberto Blasi è il nuovo allenatore del Tarquinia Calcio

NewTuscia – TARQUINIA – È Roberto Blasi il nuovo allenatore del Tarquinia Calcio: come anticipato nei giorni scorsi, ad annunciare il nome del tecnico che guiderà la squadra blugranata nel corso della prossima stagione è stato – nel corso dello Special Day per l’omaggio a Marco Bellucci e Mario Seripa – Fernando Parmigiani, neo direttore tecnico e guida dei ragazzi nella splendida annata appena conclusasi.

Quaranta anni, dopo l’esperienza da calciatore nelle compagini tarquiniesi, l’avvio nella strada da tecnico nei settori giovanili, sino a giungere lo scorso anno al Tarquinia Calcio. Una soluzione interna, quindi, celebrata ieri dalla società al completo, dai giocatori e dai tifosi.

“Essere stato chiamato a guidare questa squadra, questi colori, è per me un orgoglio ed una grande felicità. – le parole di mister Blasi subito dopo l’annuncio – Ringrazio la società per la stima, che cercherò di ricambiare. Sicuramente l’impegno sarà massimo: io, come sempre, ce la metterò tutta. Speriamo arrivino anche i risultati, ma già allenare un gruppo così è motivo di grossa soddisfazione”.

Al suo fianco, confermatissima la figura di Salvatore Distefano, già fondamentale nelle scorse stagioni, a conferma del desiderio della società di mantenere la filosofia fatta di aggregazione, amicizia e condivisione che ha animato lo spogliatoio in questi anni.

In attesa di conoscere, ufficialmente, la categoria in cui i ragazzi blugranata saranno impegnati nella prossima stagione, la società si è già attivata per rinnovare l’entusiasmo e la passione generati negli ultimi mesi: nei prossimi giorni saranno, via via, resi noti i nomi dei tasselli che andranno ad implementare un gruppo compatto e determinato, che i dirigenti hanno voluto confermare in toto, salvo i già annunciati addii da parte del capitano e presidente Marco Bellucci e di Mario Seripa, già entrambi impegnati in ruoli preziosi nella struttura dello staff del Tarquinia Calcio.