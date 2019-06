Sviluppo turistico e traffico crocieristico, l’assessore De Carolis a Civitavecchia, alla riunione del tavolo all’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro settentrionale

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Si è svolta questa mattina, a Civitavecchia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale a Civitavecchia, la riunione del tavolo sulle buone pratiche, per lo sviluppo del turismo commerciale cittadino legato al traffico crocieristico.

“Per la prima volta Viterbo c’è, per far conoscere la città e l’offerta turistica che possiamo mettere in campo, a fronte di un mercato in costante espansione da anni e straordinario asset su cui far crescere la nostra città e tutta la Tuscia – ha sottolineato l’assessore al turismo Marco De Carolis intervenuto all’incontro -. I numeri parlano chiaro: da qui al 2025 saranno costruite oltre 100 nuove navi da crociera, così come nell’ultimo quinquennio che ha registrato una crisi profonda per moltissimi settori, quello della crocieristica ha visto tutti gli indicatori indirizzarsi sul segno positivo. L’incontro di questa mattina – ha aggiunto l’assessore De Carolis – ci conferma la bontà della scelta di puntare la nostra attenzione sugli arrivi al porto di Civitavecchia per offrire una esperienza di visita a un territorio, quello della Tuscia e della città di Viterbo, che ha dalla sua uno straordinario patrimonio di beni culturali, ambientali e storici. Come amministrazione e come assessorato, siamo a disposizione per concertare con gli operatori del settore, con i tour operator che operano presso il porto e sulle navi e con le amministrazioni locali interessate, tutte le misure utili a favorire lo sviluppo di questa opportunità”.