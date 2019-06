Previsioni meteo per il 29/06/2019

Viterbo

Bel tempo e sole prevalente nella giornata di sabato sia al mattino che al pomeriggio con ampie schiarite e rari passaggi nuvolosi in città. Domenica sarà una giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne sia nella serata. Temperature comprese tra +15°C e +35°C.

Lazio

Ampie schiarite e stabilità prevalente su tutta la regione nella giornata di sabato grazie all’esteso campo di alta pressione di origine africana che continua ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata di Domenica con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa in Appennino. Cieli sereni nel corso delle ore serali.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord sia al mattino che al pomeriggio, con addensamenti a tratti compatti ma senza fenomeni, alternati a qualche schiarita. Nuvolosità in diradamento dalla serata con ampi spazi di sereno dalla notte. Tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro Italia nelle ore diurne, salvo qualche innocua nube in Appennino specie al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli in prevalenza sereni. Sole prevalente al mattino sulle regioni meridionali, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare specie su Campania, Basilicata e Sicilia ma senza fenomeni. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli sereni ovunque. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

