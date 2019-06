Francesco Rita, vice campione d’Italia con il CQR Lazio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Superando in finale il Lazio, il Veneto si aggiudica l’edizione 2018/2019 del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi. Nonostante fosse approdata in finale avendo perso un solo set, la squadra di Simonetta Avalle non riesce a bissare il successo dell’edizione precedente e deve “accontentarsi” di un più che meritato secondo posto.

Nella finalissima di Lignano Sabbiadoro finisce 3 a 1 per le venete che in vantaggio di due set sono costrette a subire il ritorno delle avversarie salvo poi chiudere l’incontro nel quarto parziale.

Ad assistere la “Signora del volley laziale”, Simonetta Avalle appunto, un tecnico viterbese,Francesco Rita, uno degli “storici” allenatori della Vbc Viterbo, che al suo primo incarico di selezionatore regionale riesce a centrare un così prestigioso traguardo.

Un riconoscimento davvero meritato per uno dei coach più preparati del Viterbese a cui si deve la scoperta e la valorizzazioni di tantissimi giovani talenti essendo stato a lungo selezionatore dei centri di qualificazioni provinciali. Al nuovo vice campione d’Italia le congratulazioni dei colleghi e dei dirigenti della Vbc Viterbo.

Giancarlo Guerra