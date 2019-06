Confagricoltura Viterbo-Rieti a Caffeina con l’evento: “Agricoltura è paesaggio”

NewTuscia – VITERBO – Ottimo risultato ieri sera, per l’evento di CONFAGRICOLTURA Viterbo-Rieti: “Agricoltura è paesaggio” nell’ambito delle manifestazioni di Caffeina.

Nello splendida Sala Regia di Palazzo dei Priori, Confagricoltura ha riunito docenti paesaggisti del DAFNE e produttori agricoli, per analizzare come la cura del territorio passi per le coltivazioni agricole che, contribuiscono alla difesa del suolo, alla salvaguardia del sistema idrico ed alla valorizzazione dei segni del paesaggio.

I lavori sono stati aperti dai saluti del presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti che ha illustrato come l’arte moderna prenda spunto da talune geometrie delle coltivazioni agrarie.

Sono seguite le relazioni della Prof. Maria Nicolina Ripa docente del DAFNE, professore associato di Assetto del Territorio, che dopo aver ripercorso la storicità del paesaggio agrario, ha evidenziato quanto sia importante la presenza dell’uomo-agricoltore per la conservazione dell’intero sistema paesaggistico.

Sono poi intervenuti due imprenditori agricoli per illustrare la propria esperienza aziendale sulle modifiche positive del territorio; Alessio Trani ha ripercorso la trasformazione dell’azienda agraria che, partendo da un seminativo ha trasformato a pioppeto e successivamente a noccioleto, elemento fondamentale di tali mutamenti colturali è stato l’uso della tecnologia che ha consentito una drastica riduzione di input energetici e chimici.

Anche Giuseppe Ferdinando Chiarini ha rimarcato l’importanza degli interventi di costruzione di laghetti collinari nelle aziende zootecniche, tali trasformazioni hanno portato nel tempo la creazione di veri e propri ecosistemi autonomi con importanti ricadute positive sull’ambiente.

E’ passato per un saluto anche il sindaco di Viterbo Giovanni Arena che ha sottolineato l’importanza da fare sinergia tra i vari settori merceologici nell’ambito dell’economia viterbese.

Ha concluso la serata, il Presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti che, ringraziando i partecipanti, ha evidenziato come ancora una volta l’agricoltura è parte integrante delle trasformazioni positive del nostro pianeta.