Battistoni e Battilocchio sull’insediamento a Civitavecchia della nuova amministrazione di centro destra

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “Facciamo un grande in bocca al lupo alla giunta Tedesco e a tutti i consiglieri della maggioranza che si sono recentemente insediati a Civitavecchia. In particolare speriamo che la squadra azzurra di Forza Italia, che in questa tornata elettorale è riuscita a raggiungere il 15 % di preferenze, eleggendo così 5 consiglieri, possa dare sin da subito l’apporto determinante per risollevare Civitavecchia.

Ci mettiamo a disposizione per collaborare alla rinascita di una delle città più importanti del Lazio” lo hanno dichiarato Alessandro Battilocchio e Francesco Battistoni, rispettivamente deputato e senatore eletti nel collegio uninominale del territorio.