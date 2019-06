Venerdi 28 giugno il secondo Memorial avvocato Franco Fiorani

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Presso lo splendido stadio comunale di Montefiascone, con inizio ore 18,30 si terrà la seconda edizione del Memorial “ Amici di Franco “ dedicato ad un amico di molti ed avvocato illuminato dal cuore grande che ci ha lasciato prematuramente due anni fa a seguito di un terribile incidente con la bici.

Un triangolare che vedrà anche in questa occasione la folta partecipazione di avvocati, magistrati, operatori di giustizia del Tribunale di Viterbo, dei tanti amici di Lubriano ( città natale di Franco ) e di quelli di Viterbo, che lo onoreranno con la loro presenza e sudore sul campo, cimentandosi in un incontro di calcio ( sport da sempre praticato da Franco) che coniugherà il divertimento con quel sano agonismo che Franco metteva in campo in ogni occasione.

Darà il calcio d’inizio Massimo Paolini, sindaco della città di Montefiascone

L’associazione Pianeta Giustizia Viterbo, di cui l’avvocato Fiorani è stato promotore e fondatore, invita i tanti amici a condividere con gioia il bel momento di aggregazione ed amicizia che l’evento intende proporre e ringrazia l’ASD Montefiascone calcio ed il suo presidente Minciotti per aver messo a disposizione la struttura sportiva, l’ass.Solidarietà falisca del presidente Monachini per il presidio medico sul campo e l’AIA Arbitri Viterbo ed il suo presidente Luigi Gasbarri per aver fornito la terna arbitrale che saprà gestire gli incontri che si disputeranno .

Associazione Pianeta Giustizia Viterbo

Il Presidente

Avv. Ottavio M. Capparella