Trasporto pubblico sociale notturno gratuito per minori e over 65

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Anche quest’anno l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Montalto di Castro ha organizzato il servizio di trasporto pubblico sociale notturno gratuito per i minori e gli over 65. Le corse serali e notturne prenderanno il via da sabato 29 giugno sino al 1 settembre: da Montalto di Castro a Montalto Marina, e ritorno, dalle ore 20:30 sino alle ore 1:30, la navetta partirà dal capolinea (antistante il teatro Lea Padovani) ogni 30 minuti.

Da Pescia Romana a Montalto Marina, il servizio serale prevederà una corsa con partenza, dalle ore 21:00, da Borgo Vecchio (seconda fermata Borgo Nuovo) e ritorno da lungomare Harmine ore 00:30.