A grande richiesta replica de “I Miracoli di Maria SS. Liberatrice” della pianista Daniela Sabatini

NewTuscia – VITERBO – Successo del Duo ed Accademia “De Musica” di Daniela e Raffaella Sabatini per il loro concerto in onore della Protettrice di Viterbo

Dato il grande successo ottenuto verrà replicata a generale richiesta domenica 30 giugno alle ore 21,30 alla Sala Mendel del Convento della Ss. Trinità l’ opera / Oratorio di Daniela Sabatini “I Miracoli di Maria SS. Liberatrice”, un ampio affresco musicale espressamente scritto dalla pianista e compositrice Daniela Sabatini in onore della Protettrice di Viterbo. Come per la sua precedente opera “De Trinitate” della stessa Sabatini ed ispirata proprio alla Chiesa della Ss. Trinità a Viterbo ed all’ intero Complesso architettonico del Convento dei Padri Agostiniani, “I Miracoli della Madonna Liberatrice” alterna mirabilmente brani di grande efficacia descrittiva e di estatico misticismo.

Il concerto, a ingresso libero e gratuito, vedrà protagoniste quali già applaudite interpreti l’ autrice e la sorella, la violinista Raffaella Sabatini con la loro Accademia “De Musica”, e si svolge nell’ àmbito degli eventi mariani ed agostiniani della rassegna “I Concerti Celebrativi per il Giubileo della Madonna Liberatrice” e del loro Festival “Viterbium in Musica – Omaggio a Viterbo, la Città dei Papi” entrambi ideati e diretti dalle sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini.