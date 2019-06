Fiume di persone a Bassano in Teverina per il festival irlandese

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Un Festival Irlandese a Bassano in Teverina nell’ultimo weekend ha inondato il paese di turisti irlandesi con spettacoli d’arte, musica e cinema in lingua inglese con sottotitoli in itali ano e taverna degli artisti con piatti e birra irlandesi.

Domenica 23 giugno dopo un iniziale concerto di arpe celtica la mattina nel pomeriggio uno splendido concerto dei Torq, cena tipica irlandese e cinema nel fresco anfiteatro Giovanni Paolo II di Bassano in Teverina.

Ricco il programma dei giorni precedenti vedi il link al programma dell’evento che inizia uno scambio culturale con l’Ambasciata irlandese promotrice dell’evento e il comune di Bassano in Teverina che da’ visibilita’ a questo splendido paese presso i turisti irlandesi.

Ottima iniziativa da ripetere dandole maggiore visibilita’ e diffusione presso gli amanti della cultura, musica, arte e cucina irlandesi e lo spirito gioviale ed accogliente di questo grande, fiero e coraggioso popolo.

Simonetta Melinelli