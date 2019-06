Est! Est!! Est!!! Una Granfondo con radici millenarie

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il legame con la storia e la cultura locale per la Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!, in programma a Montefiascone (VT) il prossimo 28 luglio, è sempre stato forte, sin dal nome della gara, mutuato da una leggenda vecchia di mille anni che narra come un servo del vescovo tedesco di Augusta indicò in questo modo il vino di un’osteria locale, con 6 punti esclamativi, per richiamare l’attenzione del suo padrone sull’estrema bontà del vino locale. Tornando ai nostri tempi, la storia della gara parla di un anniversario importante, i 15 anni di esistenza per un evento che ormai è un’istituzione per le ruote grasse non solo nel Lazio e questo viene confermato dalla sua appartenenza a due importanti challenge, il circuito Maremma Tosco Laziale e il Centro Sud Italia/Sentieri del Sole e dei Sapori.

Edizione numero 15 per la gara, ma la sua nascita è più antica come spiega il suo organizzatore Ulderico Catteruccia: “La gara si è svolta per la prima volta il 3 agosto 1997, originariamente organizzata dalla società MTB Speedy Bike – Cicli Caprio trainata da Mario Fetoni, e poi passata in mano, nell’anno 2009, alla società “Granfondo EST!EST!!EST!!! ASD”, sotto l’egida del compianto neo presidente Sandro Vignanelli, cui è stata poi dedicata, fino a giungere nelle mani, per le ultime sei edizioni, del nostro gruppo MTB Montefiascone Race Team”. Per festeggiare degnamente l’evento sono state apportate alcune modifiche per rendere la Granfondo “nuova” anche per chi è abituato a onorare l’appuntamento viterbese: il nuovo percorso misura 45 km per un dislivello di 1.200 metri, con tante varianti per renderlo più tecnicamente divertente ma anche per farne apprezzare il paesaggio circostante, dal Lago di Bolsena alle pendici del Colle Falisco, toccando per larghi tratti i sentieri della Via Francigena. Oltre al percorso agonistico è previsto un tracciato cicloturistico di 30 km per 650 metri che per la prima volta ospiterà anche le E-bike, purché in regola con le norme vigenti in materia che consentono la sua libera circolazione stradale e un percorso di 18 km per 500 metri aperto a tutti. La domenica precedente la gara è in programma una prova generale del percorso, con partecipazione libera.

Le iscrizioni sono già aperte e fino a domenica si potrà usufruire della quota agevolata di soli 20 euro. Successivamente si passerà a 25 euro fino al 25 luglio. Il via verrà dato alle ore 9:30 dagli impianti sportivi in Via Contadini, con andatura controllata sino a località Coste. L’occasione della Granfondo sarà ideale anche per visitare il piccolo centro di Montefiascone, con luoghi di grande richiamo come la Cattedrale di Santa Margherita e la Chiesa di San Flaviano che custodisce le spoglie di Johannes Defuk, il prelato tedesco della sunnominata leggenda.

Per informazioni: Scuola Mtb Montefiascone Asd, tel. 328.8281893, www.montefiasconegranfondo.it