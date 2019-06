Consiliatura 2019 – 2024: Gli obiettivi di Orvieto 19 TO 24

NewTuscia – ORVIETO – Riceviamo e pubblichiamo. È iniziata oggi la nuova consiliatura del Comune di Orvieto in cui saremo chiamati a rappresentare tutti gli elettori della lista Orvieto 19 TO 24 che ringraziamo, ancora, per il sostegno e la responsabilità affidataci. Affrontiamo questo impegno con spirito costruttivo, consci dei gravi problemi da affrontare e con la chiara intenzione di dare il nostro contributo affinché Orvieto e il suo territorio ritrovino quella unità politica, sociale e culturale ormai indispensabile per poter affrontare le sfide future.

In questo senso attendiamo di confrontarci sulle linee programmatiche della nuova Amministrazione, per capire le azioni di vera discontinuità necessarie e richieste con forza dalla gran parte dell’elettorato. Come gruppo Orvieto 19 TO 24 intendiamo affrontare questo quinquennio amministrativo ponendoci non come opposizione a qualcuno o qualcosa, ma come minoranza viva, vivace, propositiva, attenta e critica. Mai, però, legata agli schemi dell’appartenenza incondizionata perché la valutazione oggettiva dei fatti è, secondo noi, l’unica strada per ridare alla politica un senso, un obiettivo, una prospettiva di vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Porgo i miei più sinceri e personali auguri e congratulazioni al Sindaco, Roberta Tardani, che so personalità politica disponibile e attenta al dialogo, non da ultimo per il suo essere la prima donna e la prima mamma della storia di Orvieto a guidare la nostra Città.

Donatella Belcapo, Consigliere Capogruppo di

Orvieto 19 TO 24

ORVIETO 19 TO 24 rappresenta un gruppo di persone libere e innamorate della propria città che intendono affrontare, in modo serio e credibile, il tema di come Orvieto si svilupperà nell’immediato futuro, mettendo in campo proposte, idee ed elaborando risorse per lo sviluppo.