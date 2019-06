BOA live al circolo “Il Cosmonauta” di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 12 luglio, il Circolo “Il Cosmonauta” di Viterbo (via Giardini 11), è lieto di presentare al proprio pubblico la live performance musicale di BOA, cantautore padovano in uscita il prossimo ottobre con l’album “Bag of seeds”, edito dalla storica “Seahorse Recordings” di Paolo Messere.

L’album è stato anticipato dalla pubblicazione del primo singolo, “Those Who”, avvenuta lo scorso 28 giugno.

Ogni brano di BOA è un seme diverso che germoglia lontano, passando dalla ballata blues al country, dal grunge al folk, attraverso vari stili amalgamati da una visione personale e da un approccio sincero.

Il disco è stato prodotto in collaborazione con Alberto Cagol aka Nevo, storico producer dei Dozhens (primo gruppo hip hop di Padova) e attualmente colonna del “Bom Chilom Sound”, curatore del mixing e del mastering dei brani.

Nel disco hanno suonato anche: Dimitri Tormene (tromba in “Those Who” e “For Us”) e Mattia Piovani (batteria in “For Us”).

BOA è il nome d’arte di Lorenzo Bonarini, cantautore veneto che nel suo percorso artistico ha esplorato vari generi musicali.

Ha studiato armonia e chitarra jazz, frequentando corsi e seminari tra cui “Nuoro Jazz” e “Chioggia Summer Workshop”, assieme a grandi maestri della chitarra jazz come Bebo Ferra, Rory Stuart, Daniele Santimone.

Da qualche anno ha approfondito lo studio del canto con Giuseppe Lopizzo, tra gli altri vocal coach anche per Gaetano Curreri (Stadio).

L’album “Bag of Seeds”, in uscita nell’autunno 2019, è stato volutamente suonato, concepito e arrangiato nella stessa stanza: una traversata solitaria di un paio di settimane per un intenso viaggio musicale. A fine Maggio 2019 BOA è stato invitato ad esibirsi a New York, un’avventura che sarà documentata nel video in prossima pubblicazione del brano “Bag of Seeds”.

L’ingresso, con inizio alle ore 21.30, sarà riservato ai soci Arci.