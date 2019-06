Viabilità, istituito limite a 50 km/h su SP Arcone per motivi sicurezza

NewTuscia – TERNI – Il servizio viabilità della Provincia di Terni ha emanato un’ordinanza che fissa a 50 chilometri orari il limite di velocità consentita per gli automezzi in transito sulla SP 42 dell’Arcone nel comune di Orvieto. Il provvedimento riguarda in particolare il tratto che va dal km 0+140 al km 0+360 quello compreso fra il km 0+990 e il km 1+900.

La motivazione dell’ordinanza di limitazione di velocità è dettata dalla presenza in zona di numerose abitazioni e attività commerciali e di altrettanti attraversamenti a raso, lungo una strada che rappresenta un tratto viario di primaria importanza per Orvieto, snodandosi intorno alla Rupe dove sorge la città.

Lungo l’Arcone transitano ingenti flussi di autoveicoli ogni giorno, sia per motivi privati che commerciali con il passaggio di molti mezzi pesanti, poiché la SP in questione rappresenta un importante collegamento tra Orvieto scalo, con gli ingressi in A1, e la SR 71 Umbro Casentinese, verso Viterbo.

Per tale ragione, e considerando, la presenza di abitazioni e altri edifici, si è reso necessario assumere provvedimenti che garantiscano una maggiore sicurezza per i cittadini e per gli stessi automobilisti.