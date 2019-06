Tusciamoci nel Gusto, a Bolsena appuntamento con l’enogastronomia

NewTuscia – BOLSENA – Per il weekend del 28, 29 e 30 giugno 2019 sono previste temperature elevate e cosa c’è di meglio di un bel tuffo nelle acque del Lago di Bolsena? Un tuffo nelle acque cristalline sì, ma anche nel gusto e nei sapori che provengono dalla Tuscia e non solo… In quei giorni infatti, nel quartiere medievale del Castello, si potranno degustare eccellenze enogastronomiche del territorio del Centro Italia ma anche delle altre regioni nostrane.

Tusciamoci nel Gusto sarà l’evento che farà immergere i visitatori in un percorso ricco di prelibatezze, sapori e profumi della nostra terra; un viaggio unico tra i vicoli e le piazzette del suggestivo e caratteristico quartiere medievale ai piedi dell’imponente Rocca Monaldeschi della Cervara.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 18:30 di venerdì 28 giugno 2019 fino alle ore 24:00, per poi proseguire nella giornata di sabato 29 giugno 2019 dalle 18:30 alle 24:00 e terminare nella giornata di domenica 30 giugno 2019 sempre dalle 18:30 fino alle 23:00.

Unire buon cibo e vini eccellenti ad una vista mozzafiato sarà la finalità di tutte le aziende vinicole e agroalimentari italiane presenti, che inoltre si impegneranno nella valorizzazione e sponsorizzazione del proprio prodotto.

Per di più, ci sarà anche la possibilità di cenare a lume di candela ammirando un panorama unico e indescrivibile sulle suggestive terrazze del Palazzo Monaldeschi, appositamente allestite per Tusciamoci nel Gusto.

Ad allietare il tutto, sarà la musica di artisti del calibro di Vincenzo Bencini durante la serata di venerdì 28 e dei Bartender-Band sabato 29 giugno, che sono pronti a far divertire i partecipanti grazie alla loro energia e professionalità.

A conclusione dei tre giorni di manifestazione, la sfilata di moda ‘Wine and Fashion – Donne e Vini da far girar la testa’ in programma domenica 30 giugno.

Buon cibo, ottimo vino e divertimento assicurato, uniti a una vista mozzafiato… una fusione perfetta che regalerà magiche emozioni!

Allora cosa aspettare? Tusciamoci nel gusto!

Laura Cirilli

Tusciamoci nel Gusto