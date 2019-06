Una giornata di sport, divertimento e turismo con Libertas Pilastro pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Una giornata di Sport, divertimento e anche turismo, quella trascorsa sabato 22 giugno, con queste atlete e le loro famiglie: Sofia Cappabianca, Emma Pasini, Greta Delle Monache, Giorgia Colella, Irene Manzo, Ester Troscia, Matilde Casini, Aurora Mutarelli, Gioia Colella, Gaia Cimarello, Chiara Latilla, Ester Piacenti, Eva Frateiacci, Sara D’Aquino, assente giustificata Diletta Muti con le istruttrici Maurizia Burioni, Maria Sabatti che hanno raggiunto con un pullman San Rocco a Pilli (Siena) per partecipare al trofeo Interregionale Libertas di pattinaggio.

E’ stata una giornata all’insegna del divertimento, dell’aggregazione nello stare tutti insieme, partecipare e mettersi in gioco in un modello di vita all’insegna non solo dello sport, ma soprattutto della condivisione e della voglia di mantenere vivi quei valori, momenti e sensazioni che saranno per tutti un trofeo indelebile a cui crediamo fermamente.

Vi è stata anche la possibilità di fare due escursioni a Siena, dove i ragazzi si sono molto divertiti nelle strade e nelle piazze animate della bellissima cittadina Toscana con clown, musicisti, artisti di strada e mille vetrine.

Lo sport è passato in secondo piano, anche se non sono mancati ottimi risultati delle atlete, con il primo posto di Sofia Cappabianca, e con i podi di Chiara Latilla, Matilde Casini, Eva Frateiacci, Irene Manzo, Emma Pasini, Giorgia e Gioia Colella e con ottimi piazzamenti di tutte le altre.

Nell’altra gara il Trofeo Internazionale di Misano Adriatico della solo-dance due ottimi risultati per Marika Fontana e Alice fioretti rispettivamente sesta e nona nelle categorie Senior e Junior in un lotto di atlete provenienti da molte nazioni europee e americane.

Ultima gara della stagione Nicole D’Orazio e Giada Malavasi difenderanno i colori viterbesi il prossimo mese di luglio a Piancavallo (Pordenone) nel campionato Italiano Federale della solo-dance.

Dopo questi ultimi impegni si riprenderà l’attività subito dopo Ferragosto, dal 19 agosto con il Summer Camp, Sport & Fun 2019.

Dirigenti e istruttori augurano buone vacanze a tutti i ragazzi e le loro famiglie.

Carlo Turchetti – ASD Libertas Pilastro ’92