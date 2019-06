Elpidio Micci sull’impianto a biogas

NewTuscia – VITERBO – Voglio informare tutti i cittadini di Grotte Santo Stefano che domani alle ore 12 insieme al vice Sindaco Contardo Enrico andremo in Prefettura per avere tutti i chiarimenti necessari in merito alla realizzazione dell’impianto a biogas.

Nel rispetto delle leggi vigenti vogliamo entrare nel merito analizzando tutti i passaggi necessari a tutela del nostro territorio.Sara comunque necessario un incontro pubblico per dare le giuste informazioni ed evitare strumentalizzazioni di qualsiasi natura.

Assessore comunale Viterbo

Elpidio Micci